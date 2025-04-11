Мозалев о номере под «Черный бумер»: «Играю роль и гопника, и водилы — все вместе. Это новый опыт, мне нравится, кайфую»

"Во-первых, это была идея Этери Георгиевны и Даниила Марковича. Для меня это что-то новое. Когда они предложили, я, конечно, был в шоке, потому что такого никогда особо не катал. Это новый опыт, мне нравится. Играю роль гопника или водилы? Все вместе — и гопник, и водила.