Медведева о культуре питания в семье: «Я на протяжении многих сезонов скандалила. Открываю холодильник, а там только колбаса, сосиски, пельмени»

Если ребенок несовершеннолетний и живет с родителями, а в семье нет культуры тела и питания, то это всегда очень тяжело. Влияло ли это как-то на меня? Да, было такое, что я очень хочу есть, а в холодильнике только колбаса. Приходилось есть ее, а в магазин у тебя нет ни сил, ни времени идти.