Медведева о лечении травмы в 2018-м: «Оказалось, что у меня три перелома в нижнем отделе позвоночника и серьезная стадия остеопороза»

Меня вылечили от остеопороза серьезным уколом и конской дозой витамина Д, чтобы этот препарат усвоился. С того момента у меня все в порядке. Что это было, из-за чего этот остеопороз… Из-за недоедания, сильных нагрузок, потому что не будем забывать, что нагрузки очень много витаминов и минералов берут из мышц. Если в мышцах их не остается, они начинают их брать из костей. То есть мало ела, много работала, плюс стресс. Возможно, у меня еще генетическая предрасположенность, слабой родилась.