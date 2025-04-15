Загитова о критике: «Пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо»

Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо , сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова на премии VOICE.