Сборная США выиграла командный ЧМ по фигурному катанию, Грузия заняла последнее место

За все выступления американцы набрали 126 баллов. Второй стала команда Японии с результатом 110 баллов. Тройку призёров замкнули представители Италии (86). Сборная Грузии заняла последнее место (68).
В составе сборной США выступали одиночники Илья Малинин, Джейсон Браун, Алиса Лью, Эмбер Гленн, парники Алиса Ефимова и Миша Митрофанов и танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Токио (Япония). Итоговая таблица сборных:
США — 126 баллов.
Япония — 110.
Италия — 86.
Франция — 78.
Канада — 72.
Грузия — 68.