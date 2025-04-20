«Туктамышева тонко и умно каталась, а еще она образованна, поэтому комментатор из нее получится». Губерниев о фигуристке

"Туктамышева — человек, который тонко и умно катался на коньках, а еще она образованна, поэтому комментатор из нее получится.
Она молодец! Человек, который разбирается в фигурном катании и неплохо разговаривает, будет в состоянии комментировать — в качестве эксперта точно. Все-таки обычно работает комментатор плюс эксперт. Так что у Туктамышевой все получится.
Я бы дал ей совет универсальный для телевизионных ведущих: надо читать книги, развиваться с помощью скороговорок, техники речи. Еще нужно следить за тенденциями, изучать статистику и готовиться к репортажам — то, что я делаю блистательно", — отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Туктамышева о работе комментатором на World Team Trophy: «Просто мечта. Очень непривычно себя ощущать в новой роли, но мне нравится».