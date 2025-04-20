«Туктамышева тонко и умно каталась, а еще она образованна, поэтому комментатор из нее получится». Губерниев о фигуристке

Я бы дал ей совет универсальный для телевизионных ведущих: надо читать книги, развиваться с помощью скороговорок, техники речи. Еще нужно следить за тенденциями, изучать статистику и готовиться к репортажам — то, что я делаю блистательно", — отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.