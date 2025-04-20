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«Туктамышева тонко и умно каталась, а еще она образованна, поэтому комментатор из нее получится». Губерниев о фигуристке

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева комментировала турнир World Team Trophy в Токио, который с 17 по 20 апреля транслировался на Okko.

Источник: Спортс"

"Туктамышева — человек, который тонко и умно катался на коньках, а еще она образованна, поэтому комментатор из нее получится.

Она молодец! Человек, который разбирается в фигурном катании и неплохо разговаривает, будет в состоянии комментировать — в качестве эксперта точно. Все-таки обычно работает комментатор плюс эксперт. Так что у Туктамышевой все получится.

Я бы дал ей совет универсальный для телевизионных ведущих: надо читать книги, развиваться с помощью скороговорок, техники речи. Еще нужно следить за тенденциями, изучать статистику и готовиться к репортажам — то, что я делаю блистательно", — отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Туктамышева о работе комментатором на World Team Trophy: «Просто мечта. Очень непривычно себя ощущать в новой роли, но мне нравится».