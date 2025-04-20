Алина Загитова: «Мини-отпуск закончился, сегодня выступаем в Нижнем Новгороде. Уже провела мастер-класс для бушующих чемпионов»

"Мой мини-отпуск закончился. Возвращаемся к работе. Сегодня выступаем в Нижнем Новгороде.
Уже провела мастер-класс для бушующих чемпионов", — написала Загитова в сторис.
20 апреля в Нижнем Новгороде проходит ледовое шоу Этери Тутберидзе.
Фигуристка ранее вернулась из отпуска в Париже.
"Мой мини-отпуск закончился. Возвращаемся к работе. Сегодня выступаем в Нижнем Новгороде.
Уже провела мастер-класс для бушующих чемпионов", — написала Загитова в сторис.
20 апреля в Нижнем Новгороде проходит ледовое шоу Этери Тутберидзе.