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Алина Загитова: «Мини-отпуск закончился, сегодня выступаем в Нижнем Новгороде. Уже провела мастер-класс для бушующих чемпионов»

Фигуристка ранее вернулась из отпуска в Париже.

Источник: Спортс"

"Мой мини-отпуск закончился. Возвращаемся к работе. Сегодня выступаем в Нижнем Новгороде.

Уже провела мастер-класс для бушующих чемпионов", — написала Загитова в сторис.

20 апреля в Нижнем Новгороде проходит ледовое шоу Этери Тутберидзе.