Мики Андо — Туктамышевой: «Лиза, я была так рада увидеть тебя и многое обсудить»

"Спасибо, Лиза. Я была так рада увидеть тебя и многое обсудить.
Хорошего тебе полета домой, и до встречи.
С любовью", — Мики Андо.
Андо является двукратной чемпионкой мира. Она завершила спортивную карьеру в 2013-м.
Туктамышева работала комментатором на турнире World Team Trophy по фигурному катанию, который проходил 17−20 апреля в Токио.
"Спасибо, Лиза. Я была так рада увидеть тебя и многое обсудить.
Хорошего тебе полета домой, и до встречи.
С любовью", — Мики Андо.
Андо является двукратной чемпионкой мира. Она завершила спортивную карьеру в 2013-м.