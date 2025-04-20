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Мики Андо — Туктамышевой: «Лиза, я была так рада увидеть тебя и многое обсудить»

Туктамышева работала комментатором на турнире World Team Trophy по фигурному катанию, который проходил 17−20 апреля в Токио.

Источник: Спортс"

"Спасибо, Лиза. Я была так рада увидеть тебя и многое обсудить.

Хорошего тебе полета домой, и до встречи.

С любовью", — Мики Андо.

Андо является двукратной чемпионкой мира. Она завершила спортивную карьеру в 2013-м.