Загитова о своем шоу: «Такой формат в России еще никто не делал. Мы соединим на ледовой арене несколько видов искусств»

Премьера состоится в Петербурге в конце июня. Кстати, Петербург выбран не случайно: «Ассоль» — это мюзикл по мотивам «Алых парусов», а по изначальной задумке Грина, действие романа должно было происходить в Петрограде. Это позже у него возникла вымышленная прибрежная деревушка Каперна.