Евгения Медведева опубликовала фото на фоне Пизанской башни

Фигуристка изобразила, что удерживает своей рукой Пизанскую башню.
Ранее Медведева уже публиковала из Италии несколько видео в своем телеграм-канале, посетив, в частности, художественную выставку.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась фото из отпуска в Италии.
Фигуристка изобразила, что удерживает своей рукой Пизанскую башню.
Ранее Медведева уже публиковала из Италии несколько видео в своем телеграм-канале, посетив, в частности, художественную выставку.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj.