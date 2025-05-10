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Евгения Медведева опубликовала фото на фоне Пизанской башни

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась фото из отпуска в Италии.

Фигуристка изобразила, что удерживает своей рукой Пизанскую башню.

Ранее Медведева уже публиковала из Италии несколько видео в своем телеграм-канале, посетив, в частности, художественную выставку.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj.