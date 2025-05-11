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Алина Загитова: «У меня не было ни одного выпускного. Мы с командой шутим, что пришлось делать шоу для того, чтобы у меня состоялся выпускной»

— На День Победы ты посидела с родными, а на майские работала. А какая у тебя работа? Создаешь ледовое шоу?

Источник: Спортс"

— Да, ледовое шоу «Ассоль».

— Если раньше мы от тебя слышали про ледовые шоу как от участницы, то сейчас ты — генеральный продюсер. Ну-ка, рассказывай, что ты там придумала?

— Рок-мюзикл на льду. С 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге во Дворце спорта будет проходить шоу «Ассоль». По мотивам Александра Грина.

— А почему ты Петербург выбрала в качестве премьеры своего шоу?

— Многие не знают факт того, что Александр Грин был потрясен красотой Санкт-Петербурга. Хотел, чтобы там разворачивался весь сюжет. Поэтому… Санкт-Петербург — это прекрасный город.

Там проходило очень много выступлений для меня значимых. Поэтому, безусловно, красота этого города меня восхищает.

— В это время в Петербурге собираются выпускники. А у тебя у самой был выпускной или из-за того, что ты спортсменка, это мимо прошло?

— К сожалению, у меня не было ни одного выпускного. Мы с командой шутим, что мне пришлось делать шоу для того, чтобы у меня состоялся выпускной и я увидела все своими глазами, — сказала олимпийская чемпионка Загитова в эфире шоу «Мечталлион» на Первом канале.

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина.