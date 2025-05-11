Алина Загитова: «У меня не было ни одного выпускного. Мы с командой шутим, что пришлось делать шоу для того, чтобы у меня состоялся выпускной»

— К сожалению, у меня не было ни одного выпускного. Мы с командой шутим, что мне пришлось делать шоу для того, чтобы у меня состоялся выпускной и я увидела все своими глазами, — сказала олимпийская чемпионка Загитова в эфире шоу «Мечталлион» на Первом канале.