Алина Загитова: «У меня не было ни одного выпускного. Мы с командой шутим, что пришлось делать шоу для того, чтобы у меня состоялся выпускной»

— Да, ледовое шоу «Ассоль».
— Если раньше мы от тебя слышали про ледовые шоу как от участницы, то сейчас ты — генеральный продюсер. Ну-ка, рассказывай, что ты там придумала?
— Рок-мюзикл на льду. С 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге во Дворце спорта будет проходить шоу «Ассоль». По мотивам Александра Грина.
— А почему ты Петербург выбрала в качестве премьеры своего шоу?
— Многие не знают факт того, что Александр Грин был потрясен красотой Санкт-Петербурга. Хотел, чтобы там разворачивался весь сюжет. Поэтому… Санкт-Петербург — это прекрасный город.
Там проходило очень много выступлений для меня значимых. Поэтому, безусловно, красота этого города меня восхищает.
— В это время в Петербурге собираются выпускники. А у тебя у самой был выпускной или из-за того, что ты спортсменка, это мимо прошло?
— К сожалению, у меня не было ни одного выпускного. Мы с командой шутим, что мне пришлось делать шоу для того, чтобы у меня состоялся выпускной и я увидела все своими глазами, — сказала олимпийская чемпионка Загитова в эфире шоу «Мечталлион» на Первом канале.
Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина.