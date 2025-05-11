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Загитова о шоу «Ассоль»: «Совсем скоро мы объявим новую участницу, звезду фигурного катания. И это будет для многих неожиданностью»

Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в конце июня в Санкт-Петербурге. В апреле проводился кастинг для фигуристов в шоу.

Источник: Спортс"

— Ты как спортсменка привыкла, что тебя оценивают. Но на этот раз оценивала ты. Как проходили кастинги и кто приходил на них?

— Мы решили с командой, что сделаем народный кастинг. Пригласим людей, спортсменов, у которых, может быть, немного не сложилось в спорте.

— Не простых людей, а тех, кто умеет профессионально кататься на льду.

— Конечно. Так как мне в свое время дали шанс показать себя, и в итоге вот что вылилось. Хотелось дать шанс людям развиться, показать себя на льду.

— А твои коллеги приходили на кастинг?

— Да. Алексей Ягудин выделился, прислал нам видеовизитку. Естественно, мы не могли пропустить такого гениального фигуриста. Мы с командой рассмотрели эту заявку, и он прошел этот кастинг.

— Прошел первый тур, а во второй не попал, ха-ха.

— Нет, я как раз хотела рассказать, что Алексей Константинович будет участвовать в нашем шоу. Также Дмитрий Соловьев. И совсем скоро мы объявим новую участницу, звезду фигурного катания. И это будет для многих неожиданностью, — сказала олимпийская чемпионка в шоу «Мечталлион».

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.