Загитова о шоу «Ассоль»: «Совсем скоро мы объявим новую участницу, звезду фигурного катания. И это будет для многих неожиданностью»

— Нет, я как раз хотела рассказать, что Алексей Константинович будет участвовать в нашем шоу. Также Дмитрий Соловьев. И совсем скоро мы объявим новую участницу, звезду фигурного катания. И это будет для многих неожиданностью, — сказала олимпийская чемпионка в шоу «Мечталлион».