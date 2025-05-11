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Губерниев о словах Загитовой про «боль и радость войны»: «И когда много занимаешься спортом, нужно уделять время образованию. Советую всем читать историческую литературу»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова 9 мая поделилась отрывками на тему ВОВ из своего шоу «Хранители времени».

Источник: Спортс"

«Я очень горжусь тем, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу», — отметила она.

«Фраза Загитовой про “боль и радость Великой Отечественной войны”? Мне сложно комментировать ход ее мыслей. Безотносительно Алины Загитовой хочу сказать всем — школа, институт, русская литература. И когда ты много занимаешься спортом, нужно уделять время образованию.

Алина написала, как смогла. Если бы чувствовала по-другому, то написала бы иначе. Какой смысл комментировать? Загитова мыслит так, это ее право. А наше право, соответственно, как-то на все это реагировать, но реагировать не хочется.

Кроме того, что хочется посоветовать всем читать литературу, в данном случае историческую, посвященную Великой Отечественной войне.

Рекомендую всем, и Алине Загитовой, «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева или «Горячий снег» Юрия Бондарева. Есть масса замечательной литературы. Это касается всех: и меня, и вас, и Алины«, — сказал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.