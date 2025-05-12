Авербух о Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Алиночка прекрасная, подхватила нас. Ляпы — это очень мило, заставляет о себе говорить»

— Я вас разочарую. Когда вы крутитесь вокруг одной истории, вам кажется, что весь мир крутится. Но мир не крутится так.
Во-первых, Алиночка прекрасная, подхватила нас. Мы в плане хайпа заинтересованы в человеке, которые еще это не пробовал, и представить его в новом амплуа. Именно так пришла Алина. В этом был интерес: Алина ведет, Женя катается, как они берут интервью, почему Алину поставили ведущей, а Женю кататься…
В этом сезоне приняли решение, что Женя будет вести. Она в этом прибавила, у нее своя программа, она хороший интервьюер. Сказать, что это было просчитано — нет. Я спросил Алину: будешь кататься? Она сказала: нет. Вот где был бы хайп, если бы Алина каталась в паре.
Ведущий — это только ведущий. Для меня интереснее, когда ты катаешься на коньках, в паре, в новом характере, когда тебя видят по-другому.
— Как продюсер объясни, чем Медведева для этого телесезона лучше Загитовой?
— Точно не буду говорить, кто лучше, можешь меня расстреливать здесь. Женя очень сильно прибавила. Это народный «Ледниковый», Женя прекрасно общается. Мы сотрудничаем очень много, она в моей команде. Но решение по ведению, все участники утверждаются Первым каналом.
— Но ты предложил Женю?
— Я предложил Женю.
— Ты знаешь, что в интернете можно найти словарь ляпов и оговорок Алины Загитовой. Скажи как продюсер, вы пытались с этим бороться командой?
— Вообще, я считаю, что это очень мило, заставляет о себе говорить. Мы все-таки дублем пишем, поэтому оговорки убираем. Наша задача — выделиться, тем более у Алины это получается очень органично, — сказал хореограф, продюсер Илья Авербух в интервью на ютуб-канале Ксении Собчак.