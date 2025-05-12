Авербух о Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Алиночка прекрасная, подхватила нас. Ляпы — это очень мило, заставляет о себе говорить»

В этом сезоне приняли решение, что Женя будет вести. Она в этом прибавила, у нее своя программа, она хороший интервьюер. Сказать, что это было просчитано — нет. Я спросил Алину: будешь кататься? Она сказала: нет. Вот где был бы хайп, если бы Алина каталась в паре.