Авербух о Загитовой и Медведевой на Олимпиаде-2018: «В этом есть огромная драма Тутберидзе. Я видел, как она переживала»

— Допустим, Женя, ты проигрываешь по контенту, тебе надо прыгать в конце? Я уверен, что они это обсуждали, что это коллегиальное решение. Жене такой совет и не нужен, они все видели, они считают до крупицы. Но я никогда не поверю, что Женя могла сказать, что не знала, что она в неведении.