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Преподаватель РАНХиГС о Загитовой: «Есть люди, которые талантливы в одном, и они учатся быть не менее талантливыми в другом»

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал олимпийской чемпионке учить русский язык после того, как она выложила пост, в котором написала «помощница» через «ш».

Источник: Спортс"

Загитова является выпускницей РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

"Критика образования Загитовой от Губерниева? Я вам уже рассказывала, как Алина получала и защищала диплом. Кроме того, внутренняя склока между представителями одного вида деятельности совершенно не должна меня касаться.

А еще хочу сказать, что раньше был высочайшего уровня журналист Егор Яковлев, который, в том числе, возглавлял «Московские новости», а потом и Первый канал. Так вот он писал «галерея» через три «л», а «корова» через букву «а».

Да, бывает, когда люди что-то не очень хорошо говорят или допускают орфографические ошибки. Желательно было бы, чтобы мир вокруг нас был совершенно идеален, но иногда получается не так.

А есть люди, которые талантливы в одном, и они учатся быть не менее талантливыми в другом", — сказала Корнилова.

Преподаватель РАНХиГС о Загитовой: «Мы аплодировали ей за то, что она получила “пятерку” и за госэкзамен, и за защиту диплома».