Преподаватель РАНХиГС о Загитовой: «Есть люди, которые талантливы в одном, и они учатся быть не менее талантливыми в другом»

Загитова является выпускницей РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».
"Критика образования Загитовой от Губерниева? Я вам уже рассказывала, как Алина получала и защищала диплом. Кроме того, внутренняя склока между представителями одного вида деятельности совершенно не должна меня касаться.
А еще хочу сказать, что раньше был высочайшего уровня журналист Егор Яковлев, который, в том числе, возглавлял «Московские новости», а потом и Первый канал. Так вот он писал «галерея» через три «л», а «корова» через букву «а».
Да, бывает, когда люди что-то не очень хорошо говорят или допускают орфографические ошибки. Желательно было бы, чтобы мир вокруг нас был совершенно идеален, но иногда получается не так.
А есть люди, которые талантливы в одном, и они учатся быть не менее талантливыми в другом", — сказала Корнилова.
Преподаватель РАНХиГС о Загитовой: «Мы аплодировали ей за то, что она получила “пятерку” и за госэкзамен, и за защиту диплома».