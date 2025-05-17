Власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой по причине дороговизны («Бизнес Online»)

"Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард рублей. При этом предлагалось сделать все по классике: лед, раздевалки, тренажерный зал, танцевальный зал и т. д. Просто такие нынче расценки на строительство, объясняют нам причастные к проекту люди.