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Власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой по причине дороговизны («Бизнес Online»)

Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Загитовой планировалось построить в Казани.

Источник: Sports.Ru

Как сообщает издание «Бизнес Online», проект будущего объекта не прошел согласование у руководства республики по причине дороговизны.

"Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард рублей. При этом предлагалось сделать все по классике: лед, раздевалки, тренажерный зал, танцевальный зал и т. д. Просто такие нынче расценки на строительство, объясняют нам причастные к проекту люди.

В другое время идее дали бы зеленый свет, но сейчас готовность республики вкладываться в центры фигурного катания, конечно, ограничена«, — говорится в статье “БО”.

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.