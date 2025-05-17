Власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой по причине дороговизны («Бизнес Online»)

Как сообщает издание «Бизнес Online», проект будущего объекта не прошел согласование у руководства республики по причине дороговизны.
"Поговаривают, что стоимость центра превысила миллиард рублей. При этом предлагалось сделать все по классике: лед, раздевалки, тренажерный зал, танцевальный зал и т. д. Просто такие нынче расценки на строительство, объясняют нам причастные к проекту люди.
В другое время идее дали бы зеленый свет, но сейчас готовность республики вкладываться в центры фигурного катания, конечно, ограничена«, — говорится в статье “БО”.
«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.