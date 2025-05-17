Степанова и Букин обратились к главе МОК с просьбой вернуть их на международные турниры

«Мы обращаемся к вам в первую очередь как к человеку, который сам прошел через годы тренировок, напряженный отбор, волнение стартов и радость побед, мы уверены, что вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде. Госпожа Ковентри, вы — гордость своей страны, Зимбабве, представьте, если бы по факту гражданства вас лишили права выступать на Олимпиаде, без объяснений, суда, права на защиту. Было бы это справедливо? Сегодня именно так поступают с нами. Мы просим вас, как представителя олимпийского движения, вмешаться и потребовать от ISU официального разъяснения причин нашего недопуска. Мы просим вернуть нам право на честную борьбу, вернуть нам нашу мечту», — добавили фигуристы.