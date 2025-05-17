Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Губерниев: «Все россияне должны скинуться и открыть школу Загитовой не только в Татарстане, но и во всех регионах РФ. Это наша святая обязанность»

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что власти Татарстана не согласовали проект школы фигурного катания Загитовой в Казани по причине дороговизны.

Источник: Спортс"

"Я считаю, что не надо экономить на Алине Загитовой. Она заслуживает, чтобы все ее проекты были реализованы.

Она очень талантливая девчонка, мы помним, что люди, которые сначала радовались и говорили про такой хороший проект, теперь передумали. Видимо, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Я считаю, что если Алина что-то хочет, то все должны сразу дать денег. Она этого заслуживает, потому что мы — большая страна, которая должна всячески поддерживать желания Алины Загитовой.

Это очень странно. Конечно, все россияне должны скинуться и открыть школу Алины Загитовой не только в Татарстане, но и во всех регионах Российской Федерации. Везде должны быть ее шоу. Это наша святая обязанность", — сказал Губерниев.