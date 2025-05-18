Журова о школе Загитовой: «Сейчас такое время, что не до строительства объектов на миллиард рублей. Много других направлений, на которые нужны средства»

"Если этот проект собирались реализовать за счет бюджета региона, то сейчас такое время, что не до строительства объектов на миллиард рублей. И для страны, и для республики непростой период, есть много других направлений, на которые нужны средства.
Допускаю, что школа Загитовой все равно в каком-либо виде появится в Казани. В Татарстане и так много катков, ледовых дворцов. Поэтому школа Загитовой могла бы появиться на базе спортивного объекта, который еще не назван ни чьим именем.
То есть не строить новый спорткомплекс с нуля, а открыть свое отделение фигурного катания в уже существующей спортивной школе и планомерно развивать его", — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.