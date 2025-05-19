Александр Тихонов о том, что власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой: «Пусть потрясут тех, кто гребет триллионами. При желании денег хватит на 100 таких школ»

Я был недавно в Калининграде, там понастроили столько коттеджей, бассейны прекрасные в короткий срок, площадки. В моей деревне, к примеру, строили бассейн черт знает сколько лет, плюс троих или четверых посадили. Вот вам и разница. Могут строить, когда есть заинтересованные люди. В Калиниграде есть возможности во многих видах спорта, просто фантастика. Был губернатор, у нас была солидная делегация. Всё открыли с большим восторгом.