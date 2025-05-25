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Губерниев о сотрудничестве Загитовой и Медведевой: «Видите, что деньги животворящие делают. Коммерческая история, но это нормально»

Евгения Медведева исполнит роль Хины Меннерс в шоу Алины Загитовой «Ассоль», которое пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. Загитова выступит в шоу «Евгения Медведева и друзья», которое состоится в сентябре в Москве.

Источник: Sports.Ru

"Конечно, это интересное событие для нашего спорта, особенно когда за этим стоит серьезный спонсор. Видите, что деньги животворящие делают.

Так и должно быть на самом деле. Если есть возможность устраивать совместные движухи, то все это идет на пользу. Поэтому очень хорошо, что так происходит.

Девчонки — молодцы. Все это для того, чтобы спорт шел вперед. Сразу видно, что это коммерческая история, но это нормально, потому что миром правят деньги", — сказал Дмитрий Губерниев.

Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность.