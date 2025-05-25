Украинская фигуристка возмутилась участию Щербаковой и Загитовой на шоу в Японии

«Япония всегда была страной, где я чувствовала, что Украину понимают и поддерживают. Невероятные японские болельщики стояли в зале с украинскими флагами, а после шоу писали мне много добрых слов, которые навсегда останутся в моем сердце. Именно поэтому в этом году я испытываю большое разочарование. Организаторы пригласили на шоу двух российских спортсменов. Я не понимаю, почему они приняли такое решение», — заявила она.