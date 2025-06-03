Саютина о тренировках в «Хрустальном»: «Там было сборище звезд: Липницкая, Медведева, Загитова. Внутри катка мы были дружными, не было никакой зависти»

— Я помню, что говорила такое, но там соревновательный сезон уже подходил к концу и звать было некуда. В будущем, конечно, хотелось бы как-то выйти с ними на контакт, что, я думаю, будет не сильно сложно, и позвать их к нам на соревнования. Но пока я об этом только говорю, никаких попыток еще не предпринимала. Было бы круто позвать не только кого-то из фигурного катания, но и, например, Веронику Степанову, ребят из других видов спорта. Обмен зрителями — всегда приток новой аудитории.