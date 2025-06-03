Елизавета Туктамышева: «Медведева абсолютно не меняется, примеряя на себя роль продюсера шоу. С Женей очень комфортно работать»

Женя абсолютно не меняется, примеряя на себя роль продюсера шоу. С ней очень комфортно работать. Тем более все свои, у всех фигуристов большой опыт катания в шоу, все понимают, что нужно делать. Из того, что нужно дополнительно отточить — это номера открытия и закрытия, а также световые акценты в номере.