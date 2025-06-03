Туктамышева о шоу в Монголии: «Здорово, что есть такой способ продвигать фигурное катание. Найдутся люди, которые им заинтересуются»

А если серьезно, то здорово, что есть такой способ продвигать фигурное катание. Для этих стран — это экзотический вид. Но наш спорт может быть и любительским, и профессиональным абсолютно везде. И даже там, где сейчас он непопулярен, найдутся люди, которые им заинтересуются. Если сделать катки — даже в торговых центрах — то это уже поднимет популярность фигурного катания.