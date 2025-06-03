Елизавета Туктамышева: «Если бы мне предложили провести свое шоу, я бы не отказалась. Это безумно интересно»

Ну, а я пока могу сказать, что выступлю в шоу Жени в сентябре. С радостью согласилась, ведь тема — дискотека нулевых. Я обожаю этот период, это музыка моего детства. Все песни двухтысячных знаю! Все вечеринки, которые у меня были, заканчивались именно этой музыкой. Да и когда еду на дачу, за город — в основном играют хиты этого времени.