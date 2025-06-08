Боброва о любительском фигурном катании: «Очень ждем возвращения международных стартов. У нас очень высокий уровень»

«Многие знают, что в танцах на льду очень сложно найти партнера. Много классных девчонок в ожидании партнера катаются по одному. У самих спортсменок и их родителей порой заканчивается терпение. Чтобы привлекать партнеров, не останавливаться в развитии своего мастерства и не выходить из соревновательной атмосферы, в любителях есть прекрасный вид — танцы‑соло. Для уровня профессионалов — это “Мастер Элит” или “Мастер”, если у девочек нет спортивных разрядов.