Алина Загитова: «Подруг-фигуристок у меня нет и не было. Мои подруги вообще не имеют отношения к спорту»

— Следующий вопрос.
— Переформулирую — у вас есть подруги-фигуристки?
— Нет.
— Были?
— Нет. Мои подруги вообще не имеют отношения к спорту.
— Что отвечаете, когда приглашают на свидания?
— По ситуации.
— Что может оттолкнуть вас от парня при первой встрече?
— Неискренность.
— Чувствуете ее сразу?
— Да. Плюс я очень эмпатична. Это и хорошая черта, и плохая.
— Что плохого-то?
— Боль всегда пропускаю через себя — даже если речь о малознакомых людях. Но если с кем-то близко общаюсь, такие моменты как раз позволяют лучше понять человека, — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.