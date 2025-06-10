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Алина Загитова: «Подруг-фигуристок у меня нет и не было. Мои подруги вообще не имеют отношения к спорту»

— Саша Трусова как-то сказала: «У меня нет подруг. В фигурном катании их быть не может». Согласны?

— Следующий вопрос.

— Переформулирую — у вас есть подруги-фигуристки?

— Нет.

— Были?

— Нет. Мои подруги вообще не имеют отношения к спорту.

— Что отвечаете, когда приглашают на свидания?

— По ситуации.

— Что может оттолкнуть вас от парня при первой встрече?

— Неискренность.

— Чувствуете ее сразу?

— Да. Плюс я очень эмпатична. Это и хорошая черта, и плохая.

— Что плохого-то?

— Боль всегда пропускаю через себя — даже если речь о малознакомых людях. Но если с кем-то близко общаюсь, такие моменты как раз позволяют лучше понять человека, — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.