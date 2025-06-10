Алина Загитова: «В шоу-бизнесе все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо, что многие воспринимают как звездную болезнь»

— Приведу пример. В шоу-бизнесе все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо. Что многие воспринимают как звездную болезнь. Считают высокомерной, холодной. Но у каждого свои личные границы. Мои — вот такие, и я не хочу, чтобы их нарушали.