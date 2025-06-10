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Алина Загитова: «В шоу-бизнесе все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо, что многие воспринимают как звездную болезнь»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в конце июня представит в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Ассоль», где исполнит главную роль.

Источник: Спортс"

— Про свою героиню вы говорите: «Наша Ассоль — бунтарка». Это и в вашем характере?

— Конечно. Мне кажется, все мы в какой-то степени бунтари. Разве у вас в подростковом возрасте не было этой черты?

— Скорее нет, чем да. А у вас в чем проявляется?

— Приведу пример. В шоу-бизнесе все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо. Что многие воспринимают как звездную болезнь. Считают высокомерной, холодной. Но у каждого свои личные границы. Мои — вот такие, и я не хочу, чтобы их нарушали.

— Ясно.

— Я в принципе нетактильный человек. И в этом смысле не боюсь идти наперекор обществу.

— Выкрашенные недавно волосы в фиолетовый цвет — из той же серии?

— Да! Кто-то поступка не понял. Но мне все равно. Захотела — сделала, — сказала фигуристка.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.