Загитова о тренировках у Тутберидзе: «На боль и усталость не обращала внимания, говорила себе — ничего страшного, даже приятно. Все мы, спортсмены, немного мазохисты»

— Известная история — в 13 лет Этери Тутберидзе отчислила вас из группы, посчитав, что не выкладываетесь на тренировках. Там же, в «Хрустальном», вы недолго поработали с Анной Царевой и решили возвращаться в родной Ижевск. Сами рассказывали: «Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне поблагодарить и проститься. А она вдруг произнесла: “Давайте еще раз попробуем”. Если бы не заехали к ней с цветами, как бы сложилась ваша карьера?
— Я не люблю сослагательных наклонений.
— В дальнейшем-то у Тутберидзе не было к вам претензий по части самоотдачи?
— Ну… Разные возникали ситуации. Иногда меня приходилось подпинывать. Но в целом уже четко понимала, куда иду и зачем. Поэтому очень много тренировалась. Описать вам те дни в «Хрустальном»?
— Конечно.
— Каждое утро начиналось с беговой дорожки. Следом хореография, лед, растяжка. Час отдыха. Затем дополнительный урок с Людмилой Борисовной Шалашовой.
— Хореографом, мамой Даниила Глейхенгауза.
— Да. Мы тщательно отрабатывали программу перед зеркалом, разбирали каждый элемент. Потом ОФП, снова лед и заминка, в которую входит 45 минут бега, эллипс или велосипед. На выбор.
— Что предпочитали вы?
— Бег. Дальше опять растяжка. А перед отбоем — 50-минутный кросс вокруг пруда.
— В таком режиме — почти четыре года?!
— Да.
— Сейчас с содроганием вспоминаете этот «день сурка»?
— Нет. Но и не с радостью. И уж точно не готова повторить. С другой стороны, мы знали, что пахота приведет если не к олимпийской медали, то к какому-то результату.
— Поражаетесь, как вы, маленькая, хрупкая девочка, все это выдержали?
— Когда у тебя есть цель, на трудностях не зацикливаешься. Да и нагрузки в таком возрасте переносятся легче. На боль и усталость вообще не обращала внимания. Говорила себе — ничего страшного, это даже приятная боль. Все мы, спортсмены, немножечко мазохисты.
— Хотите, чтобы ваш ребенок прошел тот же путь?
— Сложный вопрос. Наверное, нет. Тяжело ведь не только спортсмену, но и его окружению. Мама, папа и бабушка положили на мою карьеру огромную часть своей жизни. Спасибо им за поддержку и понимание. За то, что гасили истерики, которые иногда случались, находили правильные слова, — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.