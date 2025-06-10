Загитова о тренировках у Тутберидзе: «На боль и усталость не обращала внимания, говорила себе — ничего страшного, даже приятно. Все мы, спортсмены, немного мазохисты»

— Известная история — в 13 лет Этери Тутберидзе отчислила вас из группы, посчитав, что не выкладываетесь на тренировках. Там же, в «Хрустальном», вы недолго поработали с Анной Царевой и решили возвращаться в родной Ижевск. Сами рассказывали: «Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне поблагодарить и проститься. А она вдруг произнесла: “Давайте еще раз попробуем”. Если бы не заехали к ней с цветами, как бы сложилась ваша карьера?