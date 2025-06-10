Алина Загитова: «Канделаки мне очень импонирует. Для меня Тина — один из примеров, как выстраивать работу продюсера»

— Второе. Чем больше копаешься внутри, тем быстрее приходишь к улучшенной версии самой себя. Когда вечером возвращаюсь домой, сразу начинаю анализировать прошедший день. Что удалось, а что — нет. Что обязательно нужно сделать завтра. Моя команда уже не в восторге от того, что около 12 ночи получает сообщения или звонки.