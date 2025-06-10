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Алина Загитова: «Канделаки мне очень импонирует. Для меня Тина — один из примеров, как выстраивать работу продюсера»

27 и 28 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит в Санкт-Петербурге ледовый рок-мюзикл «Ассоль».

— Вы однажды сказали: «Я жуткая перфекционистка и самокопун». В работе это мешает или помогает?

— Второе. Чем больше копаешься внутри, тем быстрее приходишь к улучшенной версии самой себя. Когда вечером возвращаюсь домой, сразу начинаю анализировать прошедший день. Что удалось, а что — нет. Что обязательно нужно сделать завтра. Моя команда уже не в восторге от того, что около 12 ночи получает сообщения или звонки.

— Про Тину Канделаки говорят, что последнее сообщение от нее в рабочий чат прилетает в два часа ночи, а первое — в шесть утра. Регулярно! Это и ваш случай?

— Ну, в такую рань в наш чат я еще не писала. Но ничего нельзя исключать. Скоро начнутся репетиции, а они в основном ночные, затягиваются порой до семи утра. На «Хранителях времени» мы уже с этим сталкивались.

— «Ассоль» — шоу масштабное, дорогое. Каждую мелочь важно предусмотреть.

— Безусловно. Вот почему стараюсь контролировать все-все-все. Мне так спокойнее. Но дается нелегко, домой приезжаю обессиленная. А что касается Канделаки, она мне очень импонирует. Видела кучу ее интервью. Для меня Тина — один из примеров, как выстраивать работу продюсера, — сказала Загитова.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.