Алина Загитова: «В Пхенчхане после короткой программы приснилось, что выиграла произвольную. Сон оказался пророческим»

— Ага, сплошные кошмары. К примеру, надеваю в раздевалке коньки, начинаю шнурки завязывать — а они почему-то бесконечные, у меня ничего не получается. Время поджимает, уже на лед пора… Несколько раз видела этот сон. Но был и другой.