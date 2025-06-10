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Алина Загитова: «В Пхенчхане после короткой программы приснилось, что выиграла произвольную. Сон оказался пророческим»

Фигуристка Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в одиночном катании, серебряный призер в командном турнире.

Источник: Спортс"

— Олимпиада возвращается к вам во сне?

— Теперь уже нет. Первые годы — бывало.

— В формате ужасов — «упала, проиграла»?

— Ага, сплошные кошмары. К примеру, надеваю в раздевалке коньки, начинаю шнурки завязывать — а они почему-то бесконечные, у меня ничего не получается. Время поджимает, уже на лед пора… Несколько раз видела этот сон. Но был и другой.

— Какой?

— Вещий. В Пхенчхане после короткой программы приснилось, что выиграла произвольную. Некоторые сны моментально забываешь. А этот прямо в деталях отпечатался в памяти.

— Надо же.

— Открываю глаза и понимаю, что произвольная еще только будет. Сначала расстроилась. Потом сказала себе: «Нужно, чтобы все получилось и наяву».

— Сон придал уверенности в тот вечер?

— Сто процентов! А главное, оказался пророческим, — ответила Загитова.