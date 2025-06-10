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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Само заведение будет носить имя нашей прославленной олимпийской чемпионки»

Глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани. После этого министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что «называть ее именем стадион — это перебор».

Источник: Спортс"

Глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани. После этого министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что «называть ее именем стадион — это перебор».

"Во‑первых, крайне удивлен реакцией, которую вызвали мои слова о нейминге дворца по фигурному катанию, в котором разместится школа Алины Загитовой. К сожалению, многие ваши коллеги любят вырвать фразы из контекста, переворачивая суть сказанного и создавая скандал из ничего.

Во‑вторых, нужно понимать, что строительство спортивного комплекса — вещь сложная, требующая комплексного подхода. На словах построить что‑то очень легко, а на самом деле для этого требуется огромное количество усилий множества людей.

Хотел бы обратить внимание, что никаких решений по поводу названия дворца еще не принято, оно будет обсуждаться, в том числе с участием Алины. У нас с ней прекрасные отношения, которые не испортить ни одному из журналистов.

Само заведение, школа или академия, как я и сказал в комментарии утром, будет носить имя нашей прославленной олимпийской чемпионки, блестящей спортсменки Алины Загитовой", — сказал Леонов.