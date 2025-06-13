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Загитова о любимых городских сервисах: «Я очень заметила, что дороги стали намного лучше. Естественно, улучшается качество езды»

— Вас знают не только как мировую знаменитость, но и как автолюбителя. Вы часто пользуетесь городскими сервисами. Расскажите, какие самые любимые?

Источник: Спортс"

— Могу сказать, что за тот период времени, что я вожу, я очень заметила, что дороги стали намного лучше. И появилось много транспортных развязок. Естественно, улучшается качество езды и становится более удобным для жителей, — сказала Загитова в эфире «Москва едет».