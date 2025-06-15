Дмитрий Свищев: «Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Ничего плохого в этом нет»

"Жалко, что столько скандальной шумихи вокруг хорошего дела — сначала стоимость объекта, затем нейминг. Строительство любого спортивного объекта — это уже хорошее дело. Загитова — одна из самых ярких спортсменок в истории российского фигурного катания. У нее и после завершения спортивной карьеры большое будущее.
Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Почему бы и нет? Ничего плохого в этом нет. У нее огромное количество поклонников. Стадион с именем Загитовой может послужить хорошей рекламой фигурному катанию в регионе. Тысячи юных спортсменов будут достигать результатов, вдохновляясь Загитовой.
Уверен, что Алина с большой долей ответственности отнеслась бы к деятельности арены, названной в честь нее. Загитова не бросила бы этот стадион. Это же единичные случаи, когда спортивные объекты получают имя великого спортсмена при жизни", — рассказал Свищев.
Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.