Дмитрий Свищев: «Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Ничего плохого в этом нет»

Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Почему бы и нет? Ничего плохого в этом нет. У нее огромное количество поклонников. Стадион с именем Загитовой может послужить хорошей рекламой фигурному катанию в регионе. Тысячи юных спортсменов будут достигать результатов, вдохновляясь Загитовой.