Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Свищев: «Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Ничего плохого в этом нет»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщал, что возводимый в Казани дворец фигурного катания, вероятно, не получит имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой, хотя в нем будет располагаться школа фигуристки.

Источник: Спортс"

"Жалко, что столько скандальной шумихи вокруг хорошего дела — сначала стоимость объекта, затем нейминг. Строительство любого спортивного объекта — это уже хорошее дело. Загитова — одна из самых ярких спортсменок в истории российского фигурного катания. У нее и после завершения спортивной карьеры большое будущее.

Загитова заслужила, чтобы ее именем был назван стадион. Почему бы и нет? Ничего плохого в этом нет. У нее огромное количество поклонников. Стадион с именем Загитовой может послужить хорошей рекламой фигурному катанию в регионе. Тысячи юных спортсменов будут достигать результатов, вдохновляясь Загитовой.

Уверен, что Алина с большой долей ответственности отнеслась бы к деятельности арены, названной в честь нее. Загитова не бросила бы этот стадион. Это же единичные случаи, когда спортивные объекты получают имя великого спортсмена при жизни", — рассказал Свищев.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.