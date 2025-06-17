«Жестоко и неправильно!» Почему Трусовой завидуют после свадьбы

Ягудин считал его секс-символом
Они давно периодически пересекались на соревнованиях и в Новогорске, но тогда были сконцентрированы каждый на себе. Саша — феномен и уникум с непомерно высокими целями. Макар — классный фигурист с несомненным талантом и некоторыми проблемами, не позволяющими ему реализовать свой потенциал на сто процентов.
Лицом к лицу они столкнулись на прыжковом турнире в 2021 году. Трусову и Игнатова поставили в пару, и в формате тех соревнований это означало быть соперниками. Саша делала свой четверной прыжок за команду девочек, а Макар ей отвечал за команду мальчиков. Тогда матриархат без вариантов победил, потому что не существовало сопоставимой мужской силы против мощи Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой. Первый зеленый флаг для будущих отношений — Макар к тому поражению отнесся спокойно. Когда твоя любимая девушка — Русская ракета с ее характером и рекордами в книге Гиннеса, тянуть одеяло на себя будет провальной стратегией.
Кстати, тогда же олимпийский чемпион Алексей Ягудин на представлении участников во всеуслышание назвал Макара секс-символом фигурного катания. И хотя Макару было неловко, о чем он потом рассказывал в интервью РИА Новости, возможно, эти слова заставили Сашу взглянуть на партнера по сборной и конкурента по прыжкам под новым углом.
«В первую очередь я спортсмен, и у меня никогда не было задачи стать секс-символом фигурного катания. Не то чтобы меня такие слова выбивали из колеи, но это некомфортно», — заявил Игнатов.
День первого поцелуя
Начав вместе работать у Евгения Плющенко для подготовки к ледовым шоу в январе 2024 года, Трусова и Игнатов сблизились и почувствовали, что больше чем просто нравятся друг другу. 18 мая 2024 года — день первого поцелуя — можно считать официальным началом отношений. Вот как Саша описывает те события в интервью Starhit: «Мы приехали со “Сказками Евгения Плющенко” в Баку. В принципе, тогда уже было все понятно — мы с Макаром ходили, держась за руки, обнимались. Мне говорили: “Как тебе повезло — он такой красивый”. А мне просто хорошо с ним было, комфортно».
«После выступления я провожал Сашу до ее номера и поцеловал», — говорит Макар.
Дальше события развивались со стремительностью фигуриста, исполняющего четверной лутц. Спустя месяц Макар сделал Саше предложение, предварительно купив кольцо и заручившись поддержкой своего отца.
«У меня внутренняя антипатия к традициям. Но воспитание, согласно которому порядочный человек обязан жениться, взяло верх. Помню, раздумывая о том, чтобы сделать Саше предложение, я позвонил отцу: “Чисто гипотетически, если у тебя второй сын женится, тебе как, ок?”. Прошлой осенью мой старший брат как раз женился. И папа ответил: “Мне нормально. Главное, чтобы ты был счастлив”, — объяснил Макар.
С размером кольца помогли подружки невесты. А в согласии Саши Макар, должно быть, почти не сомневался — на тот момент он уже хорошо знал, как для нее важна серьезность намерений. И что если она с ним, то воспринимает как возможного будущего мужа. Сам же был готов позвать ее замуж уже после первого поцелуя.
Свою радость обрученные сразу разделили со всем миром, выложив в социальных сетях заветное кольцо на руке на фоне катера, разведенных мостов и белых ночей. Началась подготовка к свадьбе, которую с королевским размахом сыграли уже через два месяца.
С того момента, как Макар полюбил Сашу, его жизнь сильно изменилась. Он никогда не был особенно публичным человеком, а тут пришлось тотально перестраиваться — любой его шаг не только на льду, но и вне его, стал интересен журналистам и болельщикам.
«Никогда не стремился быть звездой соцсетей, и сегодняшняя шумиха проходит фоном и на работу не влияет. Все, что мы с Сашей считаем нужным, сами рассказываем», — объясняет Макар свою психологическую устойчивость к вниманию прессы в интервью РИА Новости.
Раньше он во всем предпочитал Москве Санкт-Петербург, но ради любимой девушки и перезагрузки карьеры решился переехать в столицу, хотя она всегда пугала его своей суетой и масштабностью.
Прежде у Макара не было домашних животных, потому что у его мамы аллергия на шерсть. Теперь же в семье Игнатовых живет не менее пяти собак, и это, кажется, не предел. Пока Саша беременна, большая часть ухода за питомцами лежит именно на Макаре.
Очень интересно будет посмотреть на Макара в роли отца. К тому же их первенец, как он и мечтал, родится мальчиком. Саша же хотела первым ребенком именно дочку, но, конечно, будет так же рада сыну.
Макар — довольно серьезный и последовательный человек. Не пытается казаться лучше, чем есть, все понимает про свои недостатки и достоинства. При этом недостатков не стесняется, а достоинствами не кичится.
В 2019 году он рассказывал, что в свое время фанател от Плющенко, а в людях больше всего ценит доброту. Спустя три года единственным тренером, на переход к которому Макар решился после многолетнего сотрудничества с Евгением Рукавицыным, стал именно Плющенко. А благодаря обезоруживающей доброте влюбился в девушку, которая и стала его женой.
«Саша не просто красивая девушка, она самый добрый человек из всех, кого я когда-либо встречал, хотя и утверждает обратное. А еще она очень мило смущается. Вот как сейчас. Олимпийский характер в ней, конечно, тоже чувствуется — спорт сделал свое дело. Но меня, человека питерского, таким не отпугнуть. Я спокойный, размеренный — мы разные», — рассказывает Макар в интервью Starhit.
И все же в некоторых моментах до недавних пор Макар сам казался не до конца повзрослевшим мальчишкой. Компьютерные игры, коллекция мягких икеевских акул, «Гарри Поттер» и «Ведьмак», шуточки и приколы с друзьями. Он даже мальчишнику перед свадьбой предпочел вечер в одиночестве с приставкой.
Но зачастую именно из таких мужчин, в которых остается непогашенный мальчишеский задор, получаются лучшие отцы. В остальном с личными качествами у Игнатова все в полном порядке. Как он сам говорил после перехода в академию Плющенко, «дьявольского в моем характере никогда не было. Я ведь спокойный и доброжелательный парень!».
Макар, кстати, поддерживал Сашу еще когда они не были даже близкими друзьями. Он смотрел Олимпиаду-2022 в Пекине, видел драматичный исход соревнований и нервный срыв Саши после поражения, и говорил, что снимать и показывать ее в такой момент было жестоко и неправильно.
Саша, помнится, тогда кричала, что ненавидит этот спорт. Тогда она еще не знала, что наряду с самым большим разочарованием в жизни фигурное катание подарит ей большую любовь и счастье.
Анастасия Панина