«Жестоко и неправильно!» Почему Трусовой завидуют после свадьбы

Начав вместе работать у Евгения Плющенко для подготовки к ледовым шоу в январе 2024 года, Трусова и Игнатов сблизились и почувствовали, что больше чем просто нравятся друг другу. 18 мая 2024 года — день первого поцелуя — можно считать официальным началом отношений. Вот как Саша описывает те события в интервью Starhit: «Мы приехали со “Сказками Евгения Плющенко” в Баку. В принципе, тогда уже было все понятно — мы с Макаром ходили, держась за руки, обнимались. Мне говорили: “Как тебе повезло — он такой красивый”. А мне просто хорошо с ним было, комфортно».