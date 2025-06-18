Валиева отдыхает в Италии с хоккеистом ЦСКА, который старше нее на 13 лет. Появилось их совместное фото

В СМИ ранее писали о том, что Валиева и Нестеров встречаются. В апреле даже появилось подтверждение. Однако ни 19-летняя фигуристка, ни 32-летний хоккеист информацию о своем романе публично не затрагивают.
Сегодня, 18 июня, в соцсетях получило активное распространение фото, на котором Валиева запечатлена на отдыхе в Венеции в компании Нестерова, а также экс-хоккеиста ЦСКА Станислава Галиева и его супруги Ольги Галиевой. Эту фотографию на своей странице в соцсети выложила супруга Галиева.
Что касается Валиевой и Нестерова, то они пока предпочитают не делиться совместными снимками в соцсетях. Камила выкладывала из отпуска в Италии только те фотографии, на которых она запечатлена сама или с Галиевой.