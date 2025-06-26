«Меня держат в плену, помогите». Медведева показала репетицию шоу Загитовой в Петербурге

А послезавтра вы сможете увидеть результаты наших стараний, в основном Алининых. Все.
Меня держат в плену, помогите", — пошутила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Представления пройдут 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.
«Дорогие друзья, всем привет! Мы уже в Санкт-Петербурге. Мы репетируем шоу “Ассоль”, завтра (26 июня) у нас еще один репетиционный день.
А послезавтра вы сможете увидеть результаты наших стараний, в основном Алининых. Все.
Меня держат в плену, помогите", — пошутила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Представления пройдут 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.