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«Меня держат в плену, помогите». Медведева показала репетицию шоу Загитовой в Петербурге

«Дорогие друзья, всем привет! Мы уже в Санкт-Петербурге. Мы репетируем шоу “Ассоль”, завтра (26 июня) у нас еще один репетиционный день.

Источник: Спортс"

А послезавтра вы сможете увидеть результаты наших стараний, в основном Алининых. Все.

Меня держат в плену, помогите", — пошутила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Представления пройдут 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.