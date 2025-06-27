«Друзья, мы объявляем SOLD OUT». Алина Загитова о премьере шоу «Ассоль»

"Друзья, мы объявляем SOLD OUT.
Но еще есть немного билетов на завтра, успейте разделить этот праздник вместе с нами ♥️", — написала Загитова.
Шоу «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились — билеты скупают секторами.
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Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе. А одна из самых талантливых ее спортсменок остается на виду СМИ даже после завершения карьеры. Биография Алины Загитовой — это история золотой девочки, которая сегодня штурмует практически все сферы жизни.Читать дальше