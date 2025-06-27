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«Друзья, мы объявляем SOLD OUT». Алина Загитова о премьере шоу «Ассоль»

Алина Загитова сообщила, что все билеты на ее шоу «Ассоль» 27 июня проданы.

Источник: Спортс"

"Друзья, мы объявляем SOLD OUT.

Но еще есть немного билетов на завтра, успейте разделить этот праздник вместе с нами ♥️", — написала Загитова.

Шоу «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

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