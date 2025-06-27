«Хотели своим примером показать людям, что не надо обижаться друг на друга». Загитова и Медведева об участии в шоу «Ассоль»

Загитова: Я очень довольна проделанной работой, каждый номер был с глубоким смыслом. Надеюсь, что вы все почувствовали эту атмосферу «Алых парусов». Очень рада, что получилось практически все задуманное. Сейчас эмоции немного стихнут, после премьеры у нас еще будет репетиция. В общем, не расслабляемся, находимся в тонусе.