Алина Загитова: «Планируются ли показы “Ассоль” в других городах? Хотим расширяться, чтобы каждый мог увидеть это шоу в каждом уголке нашей необъятной страны»

«Планируются ли показы “Ассоль” в других городах? Хотим расширяться, чтобы каждый мог увидеть это шоу в каждом уголке нашей необъятной страны. Будем стремиться к этому. Хотелось, чтобы в эти даты “Алые паруса” захватили весь Петербург.
Как я уже говорила, у меня не было ни одного выпускного в моей жизни. Шутим, что пришлось сделать шоу, чтобы посетить «Алые паруса». После завтрашнего шоу я это сделаю, если не засну, прогуляюсь по городу", — сказала олимпийская чемпионка.
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