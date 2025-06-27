Алина Загитова: «Планируются ли показы “Ассоль” в других городах? Хотим расширяться, чтобы каждый мог увидеть это шоу в каждом уголке нашей необъятной страны»

Как я уже говорила, у меня не было ни одного выпускного в моей жизни. Шутим, что пришлось сделать шоу, чтобы посетить «Алые паруса». После завтрашнего шоу я это сделаю, если не засну, прогуляюсь по городу", — сказала олимпийская чемпионка.