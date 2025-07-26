Алина Загитова: «Хочется показать вам лайфстайл жизни, как она есть. Завтракаем с сестрой, смотрим “Игру в кальмара” — вчера смотрели до четырех утра»

«Внезапное включение. Хочется показать вам лайфстайл жизни немного, в общем, как она есть. Мы давно встали, но завтракаем точно сейчас. Вот у нас какой завтрак. С сестрой, приехала к ней. Смотрим “Игру в кальмара”. Вчера смотрели до скольки — до трех, четырех утра? И сейчас продолжаем.
Хочется сказать, что у нас хорошая погода сегодня. Так что выходите на улицу, гуляйте со своими родными и близкими. Ну, а мы пойдем завтракать", — сказала фигуристка на видео в телеграм-канале.
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