Евгения Медведева в ноябре выступит в шоу Плющенко «Спящая красавица»

Меня 8 лет звали все интервьюеры, но решилась только сейчас и доверилась Жене. Договорились с ней, что сделаем большое откровенное интервью, которое вы увидите в августе! Не пропустите! Будет очень жарко", — написала Рудковская в соцсети.