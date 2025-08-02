Олимпийская чемпионка Щербакова возмущена поступком собственной матери: «Это принципиально»

«Я храню все свои соревновательные платья дома. Это принципиально. Однажды мама передала мое платье кому-то другому по наследству. Я очень сильно возмутилась! И приложила все усилия, чтобы платье вернулось ко мне. И его вернули. Сейчас у меня дома есть полная коллекция», — передает слова Щербаковой корреспондент Sport24 Константин Лесик.
21-летняя Анна Щербакова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и 3-кратная чемпионка России среди девушек-одиночниц. Она не выступает на соревнованиях с 2022 года.