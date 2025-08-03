Татьяна Навка приютила бывшего мужа и его фигуристов. Они останутся у нее навсегда?

В российском фигурном катании появилась новая школа на базе «Навка Арены», которая открылась в начале этого года. Татьяна уже успела провести там свое шоу, а за это межсезонье стало понятно, что, помимо коммерческих целей, на этом льду будут проходить тренировки серьезных фигуристов. Навка хочет свою империю. К работе уже приступили Светлана Соколовская, Алексей Тихонов и Вера Латкина.
Недавно в социальных сетях арены появились видео с тренировок двух танцевальных дуэтов — Александры Степановой/Ивана Букина и Ирины Хаврониной/Девида Нарижного. Эти пары катаются в группе Александра Жулина, которая обычно базируется на катке «Молодежка».
Татьяна Навка объяснила, что произошло (РИА Новости):
«Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный действительно проводят тренировки на льду “Навка Арены”. Это временное решение, рассчитанное на неделю, в связи с отсутствием доступного льда, где спортсмены обычно тренируются. Со своей стороны мы рады предоставить им возможность продолжить тренировочный процесс, обеспечив самой современной и комфортной площадкой для работы».
У Веры Латкиной была похожая ситуация с «Армией фигурного катания», когда ей срочно пришлось искать новое место для своей группы. В итоге перспективного специалиста полноценно приняли в команду. По словам самого Жулина, перехода не было, а на новом льду тренируются только два лидирующих дуэта.
Несмотря на это, очевидны проблемы с предыдущим катком, где теперь больше внимания и времени уделяют хоккеистам. Случилось это после того, как суд заочно арестовал Антона Абдурахманова, главу Федерации фигурного катания Москвы. Сам он страну покинул.
Если судить только по результатам, то именно команда Жулина является лидером в российских танцах на льду, но такой статус далеко не всегда помогает. Например, после Олимпиады 2018 года от спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов отказалась Нина Мозер, фигуристов взял Максим Траньков, но каток не предоставили. Они были одной из ведущих пар страны, но до прихода к Этери Тутберидзе всем было все равно, что у чемпионов нет постоянного места для тренировок.
Видимо, спустя время мало что изменилось, поэтому специалистам приходится лично решать все вопросы и искать лед для работы. Сейчас группа Жулина продолжает официально тренироваться на «Молодежке», но не известно, получится ли к началу сезона решить все проблемы.
Степанова/Букин даже без допуска на Олимпиаду продолжают тренироваться и будут выступать внутри России. Последние сезоны показали, насколько к ним лояльны судьи, поэтому их лидерство невозможно оспорить из-за высоких оценок. Для Хаврониной/Нарижного ситуация с отсутствием льда намного страшнее — они только сменили тренерский штаб, поэтому уже на первых стартах должны показать какие-то изменения. Им необходимо все внимание специалистов и большое количество времени, что в такой стрессовой ситуации почти нереальная история.
Если все же переход состоится, то у Татьяны Навки будут задействованы все виды фигурного катания. Уже после начала сотрудничества со Светланой Соколовской стало ясно, что школа «Наши надежды» выходит на топовый уровень. Тем более такая помощь Жулину и Латкиной показывает остальным лояльность руководства, поэтому на арену могут прийти и другие классные специалисты.