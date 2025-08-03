Татьяна Навка приютила бывшего мужа и его фигуристов. Они останутся у нее навсегда?

Если судить только по результатам, то именно команда Жулина является лидером в российских танцах на льду, но такой статус далеко не всегда помогает. Например, после Олимпиады 2018 года от спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов отказалась Нина Мозер, фигуристов взял Максим Траньков, но каток не предоставили. Они были одной из ведущих пар страны, но до прихода к Этери Тутберидзе всем было все равно, что у чемпионов нет постоянного места для тренировок.