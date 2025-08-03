Рудковская — лучший продюсер российской фигурки? Договорилась почти со всеми звёздами

О приглашении Щербаковой Рудковская говорила давно, однако в этом году слова стали реальностью. При этом видно невооружённым глазом, что Анна получила самые комфортные условия, даже если сравнить с шоу Татьяны Навки — теперь у неё главная роль в премьерном спектакле в Москве, созданная фактически под неё. В спектаклях Навки всё-таки основные действующие лица — всегда представители парных видов, а олимпийские примы получали не так много ледового времени.