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Илья Авербух: «Новое поколение забывает наших выдающихся спортсменов, это неизбежно. Для многих Роднина — депутат Госдумы и когда-то каталась»

Опрос среди фигуристов проводил «Спорт-Экспресс», больше всего голосов набрал Евгений Плющенко.

Источник: Спортс"

— Наши фигуристы назвали Плющенко величайшим фигуристом в истории России? С точки зрения историзма самая титулованная — Ирина Роднина. Но если вопрос стоит так, я добавлю голос и Алексею Ягудину, потому что это выдающийся фигурист, выигравший в том числе в очной борьбе у Плющенко.

— Вас удивляет, что за Роднину проголосовали всего один раз? Новое поколение забывает наших выдающихся спортсменов?

— К сожалению, да. Это, наверное, неизбежно. Даже когда я выступаю перед двадцатилетними, а сам закончил 21 год назад, для них я никогда не был фигуристом. Для них я продюсер ледовых шоу и где-то когда-то катался.

А для многих Ирина Роднина только депутат Госдумы и когда-то каталась. Считаю, это сиюминутность. Такие опросы вообще ничего не отражают. Если спросить среди взрослых людей, 40+, они скажут, что не знают тех, кто сейчас катается.

Конечно, они назовут Загитову, Медведеву и Валиеву, а дальше будут перечислять Игоря Бобрина, Ирину Роднину, Людмилу Пахомову с Александром Горшковым и Катю Гордееву с Сережей Гриньковым. Так что считаю такие опросы нерелевантными, — сказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух.