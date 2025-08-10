«Такое ещё никто не пробовал». Медведева — о танцполе на своём шоу

Мы уже даже выкладывали визуализацию сценографии. То есть сразу можно увидеть, как это будет всё выглядеть. Нормальная практика, когда на ледовых шоу чуть-чуть вырезается лёд. И, собственно, мы урежем стандартный размер площадки в пользу танцпола. То есть где-то одну треть ото льда мы откусим, поставим туда танцпол, постараемся сделать его двухъярусным, чтобы задним рядам тоже было видно. Но, кстати, вот, чтобы зафиналить вопрос по поводу видимости на танцполе, я видела, многие там в комментариях писали: «Ой, но задним рядам же будет не видно». Нет такого, что у вас куплен билет на какой-то определённый квадратный метр. По танцполу вы можете ходить. Если вам не видно, вы можете подойти поближе. Потом вы можете отойти подальше, потанцевать. То есть вы можете там передвигаться точно так же, как в танцзоне на любом концерте. Поэтому мы постараемся сделать танцпол двухъярусным, чтобы задним рядам тоже было видно. Танцполов будет два — с одной стороны и с другой стороны. И между этими двумя танцполами будет небольшой коридорчик. По крайней мере, так планируется, и мы надеемся, что технически это будет возможно. Планируется коридорчик, и в этот коридорчик смогут выходить спортсмены, чтобы как-то коммуницировать со зрителями«, — передаёт слова Медведевой корреспондент “Чемпионата” Маргарита Сальникова.