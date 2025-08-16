Ричмонд
Елизавета Туктамышева: «У меня не было вау-успеха, масштабного всплеска популярности. Когда выиграла ЧМ, не почувствовала ничего особенного»

"У меня никогда не было такого прямо вау-успеха. Точнее, не было одного масштабного всплеска популярности. В далеком 2015-м я выиграла чемпионат мира, но тогда не почувствовала ничего особенного и просто продолжила работать.

Источник: Спортс"

Потом такой небольшой всплеск популярности был на чемпионате мира в 2021-м, но я была уже взрослой сформировавшейся девушкой, которая не ждала и не ради этого работала.

Когда ты работаешь исключительно на результат, чтобы себе доказать, что ты что-то можешь, то такой подход не вскружит голову и позволит все равно остаться осознанным человеком, который идет к следующей цели.

Когда же ты работаешь именно на первое место, то с таким отношением будет непросто, поэтому всегда нужно верить в процесс и наслаждаться им", — сказала фигуристка Елизавета Туктамышева на фан-встрече.

